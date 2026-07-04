L’équipe marocaine de football s’est adjugée sa qualification pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2026 en dominant le Canada (3-0), samedi au stade de Houston (USA).

Confrontés durant les 45èmes premières minutes du match, à un bloc canadien compact et bien organisé, les Lions de l’Atlas ont trouvé la faille au retour des vestiaires grâce à Azzedine Ounahi, auteur d’un doublé (50e, 82e), avant de gérer leur avantage avec maîtrise et sceller la victoire par un troisième but de Soufiane Rahimi s’adjugeant ainsi la qualification pour les quarts de finale.

Pour ce match, qu’il a pourtant qualifié du «plus difficile», le sélectionneur des Lions de l’Atlas, Mohamed Ouahbi n’a effectué qu’un seul changement dans la composition de départ. Il a titularisé Radouane Halhal à la place de Chadi Riad, touché à la jambe lors de la rencontre face aux Pays-Bas.

À la 21e minute, Mohamed Ouahbi a été contraint d’effectuer un second changement en remplaçant l’attaquant Saibari, victime d’un pépin physique par Rahimi.

Lors de cette première période très fermée, les hommes de Jesse Marsch ont empêché les Marocains de développer leur jeu. Au retour des vestiaires, le Onze national n’a pas tardé à ouvrir le score. À la 50e minute sur un coup franc parfaitement joué à ras de terre par Hakimi avant d’être placé par Azzedine Ounahi, au fond des filets du keeper canadien. D’une frappe enroulée à ras de terre, décochée à plus de 17 mètres, le milieu marocain a enfin délivré les siens.

Après l’ouverture du score, le Maroc a tenté de maîtriser le rythme de la rencontre en conservant davantage le ballon. Le sélectionneur national a procédé à deux changements en lançant Chamsdine Talbi et Sofyan Amrabat à la place de Bilal El Khannouss et Ayyoub Bouaddi.

Ounahi a encore surgi dans la surface, pour conclure une action de grande classe, suite à une bonne passe de Brahim Diaz, inscrivant ainsi le but du break. Précieux en attaque, Rahimi a laissé sa signature dans ce match en inscrivant le troisième but (90è+8).

Le Maroc affrontera en quarts de finale, le vainqueur de la rencontre opposant la France au Paraguay ce soir à 22H00 (TU) au stade Philadelphie (USA).