Le Groupe de la Banque africaine de développement (BAD), le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) et l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), organisent conjointement, la Conférence économique africaine (AEC) 2026, du 10 au 12 juillet au siège de la BAD à Abidjan, la capitale de la Côte d’Ivoire.

Le thème central qui va structurer les travaux de cette édition est « Renforcer la capacité d’action géopolitique de l’Afrique et la résilience de son commerce dans un monde multipolaire ». Il appelle à une réflexion stratégique sur la manière dont l’Afrique peut renforcer son autonomie dans une économie mondiale en rapide évolution.

Ce rendez-vous servira également de cadre à la réunion annuelle du Réseau mondial des économistes en chef des institutions de développement et de financement.

Il marquera par ailleurs le coup d’envoi du Réseau africain des économistes en chef (ACE-Network), qui rassemblera des penseurs économiques de premier plan et des décideurs politiques venus de toute l’Afrique et d’ailleurs.

En tant que principal forum panafricain, l’AEC sert, depuis son lancement en 2006, de plateforme d’échanges intellectuels, de dialogue politique et de collaboration entre les milieux politiques et universitaires sur les enjeux et les priorités du développement en Afrique.

En marge de l’AEC 2026, la BAD et l’OCDE accueilleront du 8 au 10 juillet, la réunion annuelle du Réseau mondial des économistes en chef. Cet évènement sera également marqué par la remise des diplômes aux lauréats de la 2° promotion de l’Académie de gestion des finances publiques pour l’Afrique (PFMA) et à ceux de la 1ere promotion de l’Académie de gestion des politiques macroéconomiques pour l’Afrique (MEMA). Enfin, des officiels venus de plus de 36 pays seront certifiés experts en finances publiques et en politiques macroéconomiques.