Le Ministre tchadien de l’Environnement, de la Pêche et du Développement durable, Hassan Bakhit Djamous, a paraphé, jeudi à N’Djamena, le Pacte national de l’eau, lors de la clôture du Forum africain de l’eau qui s’est tenu du 15 au 16 juillet dans la capitale tchadienne.

Cet engagement s’inscrit dans le cadre de l’initiative internationale Water Forward de la Banque mondiale (BM) qui prône la transformation des stratégies nationales en projets d’infrastructures concrets.

Ce pacte, présenté comme un document stratégique réaffirmant l’engagement du gouvernement pour une gestion durable des ressources hydriques du pays, est directement intégré au Plan national de développement « Tchad Connexion 2030 ».

Il prévoit un investissement global de 3,8 milliards de dollars à mobiliser sur les cinq prochaines années, dont une part de 20% sera à la charge de l’Etat tchadien, tandis que le reste sera assuré par des partenaires.

Le gouvernement tchadien explique que le Pacte national de l’eau repose sur trois piliers fondamentaux, à savoir : «l’eau pour la population», «l’eau pour l’alimentation» et «l’eau pour la planète».

Co-organisé par l’Etat tchadien et la Banque mondiale, le Forum africain de l’eau a réuni des Chefs d’Etat et de Gouvernement, des institutions financières internationales, des ministres sectoriels et des représentants du secteur privé.