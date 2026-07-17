Le Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) et la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) ont décidé de renforcer leur partenariat stratégique en adoptant un plan d’action conjoint 2026-2028 remanié, qui vise à donner un nouvel élan à leur partenariat, « passant de simple cadre à une co-création et une mise en œuvre structurées », Indique un communiqué publié jeudi sur le site de la BAD.

L’approbation de ce plan, qui s’articule autour d’un ensemble ciblé de priorités multisectorielles réalisables, a eu lieu le 7 juillet au siège de la BAD à Abidjan, lors d’une rencontre entre les dirigeants de la FICR et de hauts responsables du Groupe de la Banque panafricaine, laquelle a permis d’échanger sur les questions liées à la fragilité, au climat, à l’agriculture, à la gestion des ressources naturelles, à l’intégration régionale, ainsi qu’au capital humain.

La réunion « a offert aux deux institutions l’occasion de renforcer leur collaboration dans les domaines où elles peuvent tirer parti de leurs avantages comparatifs », explique le communiqué, soulignant que cela implique notamment de combiner les financements de la Banque, son influence en matière de politiques et ses relations tant avec les gouvernements qu’avec le secteur privé à la présence reconnue de la FICR dans l’ensemble des pays africains.

La BAD « apporte le financement, la capacité de mobilisation et son influence en matière de politiques. La FICR apporte quant à elle une présence de confiance dans chaque communauté de ce continent. C’est en combinant ces atouts que nous parviendrons à faire en sorte que le développement ait un impact jusque dans les zones les plus reculées », précise la vice-présidente principale du Groupe de la BAD, Marie-Laure Akin-Olugbade.

Les deux institutions ont identifié des domaines essentiels où leurs activités se recoupent dans des contextes vulnérables et fragiles, citant notamment des zones sensibles, telles que la Corne de l’Afrique, le Sahel et d’autres régions.

Les relations entre la BAD et la FICR ont débuté en 2013 avec la signature d’un protocole d’accord. Le plan d’action en cours d’élaboration constitue une feuille de route claire pour une mise en œuvre accélérée des mesures envisagées, d’après le directeur du Bureau de coordination des Etats en transition de la Banque, Yero Baldeh.