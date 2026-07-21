Le Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) a annoncé, lundi dans un communiqué, l’octroi d’un don de 13 millions de dollars américains destiné à soutenir la riposte à l’épidémie de la maladie à virus Ebola (MVE-B) et renforcer la prévention de sa propagation en République démocratique du Congo (RDC), au Soudan du Sud et en Ouganda.

Ce financement comprend deux volets, notamment un don de dix millions de dollars issu d’une reprogrammation des ressources du portefeuille de la RDC, qui sera déployé à travers l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ; et un autre don de trois millions de dollars provenant du Projet d’aide d’urgence multi-pays (RD Congo, Ouganda et Soudan du Sud), lequel sera piloté par le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique).

La RDC, où se situe l’épicentre de l’épidémie, ajoute le communiqué, bénéficiera au total d’un financement de onze millions de dollars, incluant les dix millions issus du portefeuille pays et un million du projet d’urgence régional. Les deux autres pays recevront chacun un million de dollars du même projet.

A travers son financement, la BAD vise à réduire la mortalité et la morbidité liées à l’épidémie dans les zones les plus touchées et les plus vulnérables, et ce à travers le renforcement du diagnostic précoce des cas, la surveillance épidémiologique, l’engagement communautaire, la sensibilisation des populations et la coordination régionale ; en étroite collaboration avec les autorités sanitaires des pays bénéficiaires.

D’après le directeur général adjoint de la BAD, Mohamed Cherif, cet appui d’urgence traduit l’engagement de son institution à accompagner la RDC ainsi que les autres pays de la région touchés par l’épidémie, dans la protection des vies humaines, le renforcement de la résilience des systèmes de santé et la prévention d’une propagation de l’épidémie d’Ebola.

La RDC a récemment fait état de la nouvelle flambée de la maladie à virus Ebola dans sa partie orientale, depuis le début de la 17e épidémie d’Ebola en mai dernier dans ce pays d’Afrique australe.