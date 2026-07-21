Après avoir longtemps refusé d’appuyer la candidature de son ancien Chef de l’Etat, Macky Sall au poste de Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies (ONU), le Sénégal vient finalement de changer d’avis.

Ce revirement de position du pouvoir sénégalais, intervient quelques jours après le passage à Dakar, le 17 juillet dernier, de l’ex-président, Macky Sall qui a rencontré son successeur Bassirou Diomaye pour solliciter son soutien.

« Le Président de la République a décidé que le Sénégal va apporter son plein soutien à la candidature de Son Excellence Monsieur Macky Sall au poste de Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies », lit-on dans un communiqué publié ce lundi 20 juillet, par le ministère sénégalais des Affaires étrangères.

Le texte affirme que la rencontre entre les deux dirigeants, qui s’était « déroulée dans un climat empreint de cordialité et de courtoisie républicaine, témoigne de l’attachement du Chef de l’État au dialogue, à la continuité de l’État et au rassemblement autour des intérêts supérieurs de la Nation.»

Diomaye Faye a demandé au gouvernement et à l’ensemble du réseau diplomatique sénégalais de se mobiliser pleinement pour promouvoir cette candidature auprès des États membres des Nations Unies.

Il a également invité toutes les forces vives de la Nation à soutenir cette candidature qui est présentée désormais comme « celle du Sénégal au service de l’Afrique et d’un multilatéralisme plus performant.»

Le soutien à Macky Sall intervient dans un contexte de divergences politiques entre le président Diomaye Faye et son ancien allié, Ousmane Sonko, qu’il avait limogé de son poste de Premier ministre avant d’être élu Président de l’Assemblée nationale.