Le Gabon et la France viennent de signer trois accords stratégiques portant sur la sécurité, la transformation locale des ressources naturelles au Gabon, ainsi que les secteurs de l’eau et de l’énergie, a annoncé la présidence gabonaise dans un communiqué publié ce mardi 21 juillet.

Ces accords, paraphés à l’occasion de la visite d’Etat en France, du Président gabonais, Clotaire Oligui Nguema, traduisent la volonté commune des deux Etats d’inscrire leur coopération dans une nouvelle dynamique, fondée sur la confiance, le respect mutuel des souverainetés et la convergence de leurs intérêts stratégiques, explique la même source.

Les trois accords visent des résultats concrets pour le développement du Gabon, en s’appuyant sur trois leviers majeurs, à savoir : une amélioration durable des conditions de vie des populations en investissant dans l’eau et l’énergie pour tous, une sécurité renforcée des personnes et des biens, ainsi qu’une transformation locale des ressources naturelles pour créer des emplois dans le pays.

Dans les domaines de l’eau et de l’énergie, ajoute le communiqué, ces partenariats contribueront à accélérer la réalisation de projets structurants destinés à garantir un accès plus fiable et plus durable aux services essentiels, conformément aux engagements du Président gabonais de faire de l’amélioration du quotidien des populations la première priorité de son action.

En unissant leurs forces pour la sécurité, les deux pays veulent créer un environnement stable qui soit propice à l’investissement, à la croissance économique et à la protection des citoyens.

La transformation locale des ressources naturelles devrait permettre de générer davantage de valeur ajoutée sur le territoire national gabonais, de soutenir l’industrialisation du pays, de favoriser le transfert de technologies et de renforcer la compétitivité de l’économie nationale.

D’après la présidence gabonaise, les trois accords signés illustrent l’évolution des relations entre Libreville et Paris vers un partenariat d’égal à égal, fondé sur le co-développement, l’investissement productif, le partage d’expertise et la création de bénéfices mutuels.

Les autorités gabonaises se disent convaincues que lesdits accords ouvrent une nouvelle étape de la coopération franco-gabonaise, résolument tournée vers des résultats concrets, et perceptibles par les populations autochtones.