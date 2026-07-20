Le Roi du Maroc, Mohammed VI a adressé un message de félicitations au Roi Felipe VI d’Espagne, à l’occasion de la victoire de la Roja qui a remporté la 23e édition de la Coupe du monde organisée aux États-Unis, au Mexique et au Canada.

Dans ce message, le Souverain marocain a exprimé au Roi d’Espagne et à travers lui au peuple espagnol, ses chaleureuses félicitations à la suite de ce grand exploit sportif, qui confirme la forte présence du football espagnol à l’échelle mondiale.

«En partageant moi-même et le peuple marocain, avec vous et le peuple espagnol, les sentiments de joie et de fierté pour ce deuxième titre mondial du genre remporté par notre pays voisin et ami, je tiens à saluer la forte détermination et le haut esprit de compétitivité dont ont fait preuve les composantes de votre jeune sélection nationale tout au long de ce championnat, à même de lui permettre de remporter avec brio et mérite la Coupe du Monde», souligne le message.

Pour conclure, le Roi du Maroc souhaite davantage de rayonnement et de distinction au football espagnol.