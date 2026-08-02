Le baptême de la voie express Tiznit-Dakhla du nom de «Donald J. Trump Highway», décidé par le Roi Mohammed VI, marque une nouvelle étape dans les relations privilégiées liant le Maroc aux États-Unis. Au-delà de son caractère symbolique, cette initiative rend hommage à la décision prise par le président Donald Trump en 2020 de reconnaître la souveraineté du Maroc sur son Sahara et met en lumière une infrastructure majeure appelée à renforcer l’intégration économique entre le Royaume, l’Afrique de l’Ouest et l’Europe.

Pour rappel, dans une lettre adressée le 2 juillet 2026 au président des Etats-Unis, le Souverain marocain a annoncé sa décision de donner le nom de Donald J. Trump à cette voie express de plus de 1.055 kilomètres, la plus longue infrastructure routière du continent africain.

Dans cette lettre, le Roi Mohammed VI soulignait que les relations maroco-américaines, historiquement solides, ont connu un essor sans précédent durant les deux mandats de Donald Trump.

Le Roi rappelle également que la reconnaissance américaine de la souveraineté marocaine sur son Sahara constitue un tournant majeur dans les relations bilatérales et restera gravée dans la mémoire des Marocains.

En réponse, Donald Trump a exprimé dans un message publié sur son réseau social Truth Social sa gratitude au Roi du Maroc et s’est déclaré, honoré par cette initiative, tout en espérant pourvoir parcourir prochainement l’intégralité de cette voix express.

Au-delà de sa portée diplomatique, la « Donald J. Trump Highway » Le baptême de cette voie express par le nom du président américain, reflète ainsi la solidité du partenariat stratégique entre Rabat et Washington et témoigne de l’excellence des relations entre le Chefs d’Etat des deux pays.représente l’un des plus importants projets structurants réalisés dans les provinces sud du Royaume.

Réalisée selon les standards internationaux dans le cadre du nouveau modèle de développement des provinces du Sud lancé en 2015, cette voie express relie Tiznit à Dakhla en passant notamment par Guelmim et Laâyoune. Elle améliore les conditions de circulation, réduit les temps de trajet, renforce la sécurité routière et facilite le transport des personnes et des marchandises entre les provinces du Sud et les principaux centres économiques du Royaume.

Cette infrastructure constitue également la colonne vertébrale du corridor atlantique marocain voulu par le Roi Mohammed VI. Conçue comme un axe stratégique reliant l’Europe au continent africain, elle accompagne les grandes initiatives atlantiques du Royaume et favorise les échanges commerciaux ainsi que l’intégration économique régionale.

Dans un message de félicitations adressé au Souverain à l’occasion de la Fête du Trône, le président américain a d’ailleurs réaffirmé la reconnaissance par les États-Unis de la souveraineté du Maroc sur le Sahara ainsi que leur soutien à l’initiative marocaine d’autonomie comme seule base d’une solution durable, consolidant ainsi un partenariat présenté comme un levier de paix, de prospérité et de développement pour le Maroc et l’Afrique.