La 2ème Conférence de la Communauté d’Afrique de l’Est (EAC) sur l’éducation se tiendra du 25 au 28 août 2026 à Nairobi, la capitale kényane, sous le thème « Transformer l’éducation en Afrique de l’Est : des engagements à l’impact, favoriser la résilience et des systèmes prêts pour l’avenir envers un développement durable».

La Communauté dit reconnaître que l’éducation est un moteur essentiel de la transformation socio-économique, de l’intégration régionale et du développement durable. Dans ce cadre, les États partenaires se sont fermement engagés à développer et à renforcer leurs systèmes éducatifs à travers divers efforts aux plans national et régional.

La 2e Conférence réunira les acteurs clés de l’éducation dont des ministres et des experts, des éducateurs, sans oublier des représentants des partenaires de développement, de la société civile et du secteur privé.

Elle s’appuie sur les réalisations de la 1ère Conférence qui s’est tenue en août 2024 au siège de l’EAC à Arusha, en Tanzanie, tout en explorant les moyens de relever les défis permanents et émergents et de saisir les nouvelles opportunités.

Cette édition entend, entre autres, examiner les progrès accomplis par les États partenaires de la CAE dans la mise en œuvre de leurs engagements en matière d’éducation, identifier les lacunes systémiques, promouvoir l’apprentissage précoce et fondamental, renforcer la résilience et l’adaptabilité des systèmes éducatifs face à la multiplication des crises et des chocs (environnementaux, politiques, sociaux et économiques).

Les objectifs escompte consistent également à développer les compétences d’avenir ; renforcer la recherche et les connaissances ; approfondir les partenariats et les collaborations pour accélérer la recherche, le développement des capacités ; réaffirmer et dynamiser le soutien des acteurs étatiques et non étatiques et accélérer des actions visant à atteindre les objectifs d’apprentissage souhaités en Afrique de l’Est.

La conférence jettera les bases d’une transformation des systèmes éducatifs dans l’espace EAC, afin de garantir que les engagements régionaux se traduisent par des actions concrètes et un impact réel pour les apprenants et les communautés des États partenaires, et qu’ils soient conformes aux engagements continentaux et internationaux.