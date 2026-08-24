Le Gouvernement nigérien a revu à la hausse le budget général de l’État pour l’exercice 2026, le portant à 2.980,54 milliards de francs CFA, en recettes et en dépenses, contre le budget initial de 2.922,22 milliards de FCFA, soit une augmentation de 58,32 milliards de FCFA (+2%),.

Cette modification a été adoptée par le Conseil des ministres, le 21 août à Niamey. Il s’agit d’une première rectification de l’ordonnance n° 2025-44 du 31 décembre 2025, portant loi de finances pour l’année budgétaire 2026.

Les autorités de Niamey justifient cette révision du budget par la nécessité de prendre en compte la nouvelle configuration du gouvernement suite à son remaniement ; l’évolution de la situation sécuritaire qui se traduit par des besoins supplémentaires en crédits budgétaires au profit des Forces de Défense et de Sécurité ; ainsi que les conséquences de la crise au Moyen-Orient induisant une hausse du cours du pétrole brut sur le marché international.

L’ajustement du budget initial tient également compte de la suppression récente de certains services rattachés ou sous tutelle de la Présidence de la République, du Cabinet du Premier Ministre et du Secrétariat Général du Gouvernement et la dévolution de leurs missions à certains Ministères ; ou encore de la simplification du dispositif fiscal pour permettre d’accélérer la relance de l’économie et le développement du secteur aurifère dans le pays.