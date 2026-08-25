Le Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) et la Commission de la Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC) ont adopté à Libreville, au Gabon, une feuille de route destinée à accélérer l’intégration régionale d’ici 2031, a annoncé la BAD ce lundi 25 août dans communiqué.

Des responsables et experts des deux institutions ont tenu, du 20 au 22 juillet dans la capitale gabonaise, une mission de dialogue technique consacrée au renforcement de leur partenariat et à l’élaboration du Document de stratégie d’intégration régionale pour l’Afrique centrale (DSIR-AC) 2026-2031.

La mission de dialogue technique «visait à consolider les domaines de coopération et à assurer l’alignement du futur DSIR-AC sur le Plan stratégique indicatif à moyen terme (PSIMT) 2026-2030 de la CEEAC », explique le communiqué, précisant que la rencontre a permis aussi d’examiner les défis de l’intégration régionale, les résultats de la stratégie régionale 2019-2025, les priorités de la nouvelle stratégie régionale 2026-2031, ainsi que la performance du portefeuille régional.

La feuille de route prévoit la mise en place d’un Comité technique conjoint CEEAC-BAD, l’institutionnalisation d’un dialogue annuel de haut niveau, le renforcement de la maturation des projets régionaux et l’association systématique de la CEEAC à la préparation des projets multi-pays.

Les deux parties ont convenu d’intensifier leur collaboration pour le développement de corridors économiques régionaux multimodaux, d’interconnexions énergétiques et de pôles industriels régionaux de transformation, en vue de renforcer la compétitivité régionale, stimuler les échanges intrarégionaux, et développer les chaînes de valeur régionales.

D’après le représentant pays du Groupe de la Banque au Gabon, Nouridine Kane Dia, la nouvelle stratégie régionale du Groupe de la BAD pour l’Afrique centrale aura pour objectif de « soutenir l’accélération de la mise en œuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) en Afrique centrale, à travers le renforcement des infrastructures régionales inclusives et résilientes».

Cette nouvelle stratégie est alignée sur la Vision stratégique de la BAD fondée sur les quatre points cardinaux, et sur le PSIMT 2026-2030 de la CEEAC, ajoute le communiqué, rappelant qu’à la date du 31 juillet 2026, le portefeuille régional du Groupe de la BAD en Afrique centrale comptait 37 opérations pour un financement global de 1,69 milliard de dollars.