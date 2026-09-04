Le ministère nigérian des Affaires étrangères a démenti, jeudi, les « allégations fausses et malveillantes » circulant sur les réseaux sociaux, qui accusaient la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et le Nigeria de soutenir la récente tentative de coup d’Etat manquée au Niger.

« Le gouvernement fédéral du Nigéria rejette catégoriquement ces allégations comme étant sans fondement, irresponsables et une tentative délibérée de désinformer le public et de ternir l’image du Nigéria », affirme son communiqué.

La même source défend que le Nigéria est une nation éprise de paix, un défenseur de l’ordre constitutionnel et un pilier de la démocratie et de la stabilité non seulement en Afrique de l’Ouest, mais aussi au Sahel et sur le continent africain.

D’après la diplomatie nigériane, Abuja « ne soutiendra jamais l’illégalité ou un changement de gouvernement anticonstitutionnel où que ce soit, quels que soient les individus impliqués ou le pays concerné. »

Face à la situation au Niger, le gouvernement nigérian a plutôt exprimé, dans un précédent communiqué du 30 août dernier, « sa profonde préoccupation », avant d’appeler à un retour pacifique, inclusif et participatif à la stabilité et à l’ordre constitutionnel.

« En tant que pays frère lié par des liens historiques, fraternels et culturels étroits, le Nigéria ne souhaite que la paix, la sécurité, la démocratie et le développement pour le Niger, la sous-région et le Sahel », insiste le communiqué, tout en rappelant que « tout recours à la force pour régler des différends politiques est contraire à ces idéaux et contredit les principes fondamentaux de la politique étrangère d’Abuja.

Ce pays a réaffirmé sa fidélité aux principes de la CEDEAO et de l’Union africaine, prônant une tolérance zéro face aux changements anticonstitutionnels de gouvernement.