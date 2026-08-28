Le Gouvernement burundais, réuni en Conseil des ministres le 26 août, a adopté une note visant à structurer la gestion des catastrophes, présentée par le Ministre de l’Intérieur, du Développement Communautaire et de la Sécurité Publique, dans le sillage des incendies qui affectent régulièrement les infrastructures stratégiques du pays.

Le Conseil s’est inquiété des lourdes pertes matérielles et économiques qu’occasionnent ces catastrophes, tout en exprimant sa compassion envers les victimes et les personnes affectées, d’après le compte rendu de la réunion publié ce jeudi 28 août.

Les autorités burundaises ont condamné fermement les moqueries et le manque d’empathie de certaines personnes face à la catastrophe, rappelant que cette situation douloureuse exige plutôt de la solidarité.

Constatant l’occupation irrégulière et désordonnée de certains espaces dans les marchés, ainsi que la présence de matières et d’objets inflammables, le Gouvernement a recommandé le renforcement immédiat des mesures de prévention, de contrôle et de sécurisation des infrastructures stratégiques.

Désormais, pour les constructions à venir, des normes renforcées de sécurité et de prévention contre les incendies devraient être intégrées dès la conception des bâtiments ; et des outils adaptés à prévoir pour éteindre rapidement tout début d’incendie et stopper sa progression.

Le Conseil a demandé une réponse gouvernementale coordonnée pour soutenir les victimes des incendies. Il a encouragé l’examen de mécanismes permettant d’accompagner les sinistrés dans la reprise de leurs activités, via la mobilisation des dispositifs d’indemnisation, les mesures de soutien financier temporaires, et les financements pour réparer rapidement des infrastructures touchées.

Les autorités ont recommandé la poursuite des enquêtes pour identifier les causes et les responsables de chaque sinistre. Des récompenses légales à l’endroit des dénonciateurs d’éventuels fauteurs de trouble seraient prévues, dans le respect de la loi.

Le Gouvernement s’est enfin engagé à protéger la population et les infrastructures stratégiques du pays, tout en invitant les citoyens à la vigilance et à la solidarité face aux risques de catastrophes naturelles.