Le Premier ministre sénégalais, Ahmadou Al Aminou Lô, a invité, mercredi lors d’un Conseil des ministres, le ministre de l’Economie, des Finances et du Plan à veiller au dépôt, dans les plus brefs délais, à l’Assemblée nationale, de la Loi de Finances rectificative 2026 (LFR 2026).

Cette loi devrait tenir compte de l’accord de principe de 2,2 milliards de dollars sur 36 mois, signé cette semaine entre le Sénégal et le Fonds monétaire international (FMI), à l’issue d’une mission de l’institution financière menée par Mercedes Vera Martin, à Dakar du 19 août au 1er septembre 2026.

Cet accord, qui reste soumis à l’approbation du Conseil d’administration du FMI, conclut deux années de négociations entre les deux parties. L’instance financière internationale avait suspendu un précédent prêt de 1,8 milliard de dollars suite à la révélation par le Sénégal d’une dette cachée de plus de 9 milliards de dollars sous la présidence de l’ex-président Macky Sall.

Le soutien du FMI devrait appuyer le programme de réformes économiques et financières des autorités sénégalaises pour la période 2026–29. Les principales réformes prévues visent à rétablir la viabilité des finances publiques tout en protégeant les ménages vulnérables, selon un communiqué du FMI.

La même source indique que la stratégie budgétaire repose sur le renforcement de la mobilisation des ressources intérieures et la rationalisation des dépenses, tout en consolidant les filets de protection sociale, en particulier grâce à des transferts monétaires ciblés.

Les services du FMI ont salué la poursuite de l’engagement de Dakar et sa détermination à remédier aux vulnérabilités mises en évidence par le cas passé de communication d’informations erronées.

Le Premier Ministre Aminou Lô a, par ailleurs, instruit le ministre chargé des Finances de veiller à la finalisation et à l’examen du projet de Loi de Finances Initiale 2027, par le Conseil des Ministres, au plus tard le 30 septembre 2026.