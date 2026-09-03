Le Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations unies a fermement condamné une attaque aérienne qui a détruit, le 30 août dernier, deux de ses camions chargés d’aide alimentaire près de Dilling, dans le Kordofan du Sud, au Soudan, a rapporté mercredi le Service d’information de l’ONU.

Les deux véhicules, en route vers Kadugli, ont été ciblés bien qu’arborant visiblement les bannières et drapeaux de l’agence onusienne. L’attaque a causé la perte de plus de 50 tonnes de denrées alimentaires (céréales, pois cassés jaunes, huile végétale, sel…), privant ainsi près de 6.000 personnes d’une assistance vitale pendant un mois.

Cet incident intervient alors que le PAM tente d’apporter une aide alimentaire en nature à près de 60.000 personnes confrontées à des niveaux d’insécurité alimentaire d’urgence ou pires, à Kadugli.

« L’attaque illustre une nouvelle fois les conditions extrêmement difficiles dans lesquelles les agences humanitaires tentent d’opérer au Soudan », déplore le PAM qui, depuis le début de l’année, a recensé huit attaques aériennes ayant endommagé ses installations ou perturbé ses opérations.

Face aux violences continues dans le pays, l’ONU a renouvelé son appel à toutes les parties au conflit pour qu’elles respectent le droit international humanitaire, protègent les civils et garantissent la sécurité des personnels humanitaires et sanitaires, ainsi l’acheminement de l’aide de manière sûre, rapide et sans entrave.

Les Nations unies ont également appelé les donateurs internationaux à renforcer leur soutien financier ; l’appel humanitaire de 2,9 milliards de dollars pour le Soudan n’étant actuellement financé qu’à hauteur de 40 %, soit environ 1,2 milliard de dollars reçus à ce jour.