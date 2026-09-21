La Banque Africaine d’Import-Export (Afreximbank) et l’Africa Trading and Distribution Company (ATDC) ont signé un partenariat financier de 500 millions de dollars US, lequel permettra d’accélérer le commerce, la circulation et la distribution de matières premières et de produits, tant en Afrique qu’à l’échelle internationale.

Dans le cadre de cette facilité de crédit, Afreximbank mettra à la disposition de l’ATDC une capacité de financement du commerce lui permettant de réaliser et de développer des opérations éligibles de négoce et de distribution à travers le continent, selon le communiqué annonçant l’accord, publié ce lundi 21 septembre sur le site de la Banque.

La ligne de crédit financera l’ensemble de la chaîne logistique et commerciale de l’ATDC, depuis l’achat et le regroupement de produits africains jusqu’à leur distribution, en passant par le transport et le stockage.

L’ATDC affectera les financements alloués aux opérations de commerce, logistique et de distribution, sachant que le remboursement sera assuré par les recettes générées par la vente des marchandises financées.

« La facilité de crédit globale de 500 millions de dollars US accordée à l’ATDC témoigne de l’engagement d’Afreximbank à renforcer les infrastructures et les mécanismes de commerce, de logistique et de distribution nécessaires pour exploiter pleinement le potentiel de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) », a déclaré Kanayo Awani, Vice-présidente exécutive chargée du Commerce intra-africain et du Développement des exportations, à Afreximbank.

Pour lui, en facilitant la distribution efficace des produits « Made in Africa » à travers le continent, cette facilité contribuera à approfondir les chaînes de valeur régionales et à élargir l’accès aux marchés pour les producteurs africains ; et permettra de stimuler les exportations de produits manufacturés ainsi que de faire progresser la vision de la ZLECAf.

Stewart Makura, Directeur général de l’ATDC, a souligné que « tirer pleinement parti du potentiel commercial de l’Afrique nécessite des systèmes fiables capables de relier les producteurs, les transformateurs, les industriels et les marchés », tout en assurant que cette facilité renforce la capacité de l’ATDC à regrouper l’offre, à mobiliser les fonds de roulement nécessaires et à assurer la circulation efficace des marchandises.

L’ATDC, qui opère dans plusieurs pays africains, est une plateforme panafricaine créée pour développer le commerce en Afrique, accélérer l’industrialisation grâce à une plus grande valorisation locale et renforcer l’intégration économique du continent.