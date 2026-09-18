La société russe RUSAL, l’un des plus grands producteurs d’aluminium et d’alumine au monde, a exprimé, jeudi à Conakry, sa volonté de contribuer à la réalisation des projets relevant des priorités du mega-programme Simandou 2040, un programme de la transformation économique de la Guinée.

Une délégation de ladite société, conduite par l’Ambassadeur russe en Guinée, Alexey V. Popov, a été reçue en audience par le président Mamadi Doumbouya, au Palais Mohamed V de la capitale.

Les échanges entre les deux parties ont porté sur la mise en œuvre du programme Simandou 2040, avec un accent particulier sur la transformation locale des ressources minières guinéennes, selon un communiqué de la présidence.

Le Chef de l’État a saisi cette occasion pour réaffirmer le caractère crucial de cette orientation qui milite pour une meilleure valorisation des ressources naturelles nationales et l’optimisation des retombées économiques du secteur minier au profit direct des citoyens guinéens.

« Il s’agit de bâtir progressivement une véritable chaîne de valeur, afin que la République de Guinée tire pleinement profit des richesses de son sous-sol », a renchéri le ministre des Mines et de la Géologie, Bouna Sylla.

Le Président s’est félicité, dans ce cadre, de la construction en cours de trois raffineries d’alumine et l’achèvement de la raffinerie d’or. Pour lui, cette stratégie, qui s’inscrit dans la durée, vise à dépasser le modèle extraction-exportation afin de structurer le tissu industriel national et de stimuler durablement l’économie.

En réaction, la délégation russe a réitéré son intérêt à s’inscrire dans cette dynamique. Elle a sollicité pour cela l’accompagnement du Chef de l’État afin de faciliter la concrétisation de ses investissements en Guinée.

L’audience a servi également de cadre pour discuter du renforcement des liens bilatéraux entre la Guinée et la Russie. L’Ambassadeur Popov a réitéré la volonté de son pays de donner une nouvelle impulsion au partenariat entre les deux pays, notamment dans les domaines des investissements miniers, de la transformation locale et des infrastructures industrielles.