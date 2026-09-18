Le Ministère nigérien des Affaires Étrangères a réagi, ce jeudi 17 septembre, au communiqué d’Abuja du 03 septembre, relatif aux rumeurs propagées sur les réseaux sociaux attribuant au Nigeria un soutien à la tentative de déstabilisation survenue au Niger dans la nuit du 28 au 29 août 2026.

Exprimant sa « surprise » et voulant mettre les points sur les « i », Niamey a déclaré n’avoir jamais accusé le Nigeria. « Aucun communiqué officiel émanant des autorités nigériennes ou un officiel nigérien n’a, à ce jour, mis en cause la République Fédérale du Nigeria », indique le communiqué de la diplomatie nigérienne.

Le Gouvernement du Niger a souligné qu’il « ne saurait être tenu responsable des propos véhiculés par les réseaux sociaux; à moins que le Gouvernement du Nigeria ne se reproche une certaine culpabilité dans cette tentative de déstabilisation. »

Niamey a affirmé également ne pas avoir « pour habitude d’accuser », mais qu’il dénonce uniquement sur la base de faits rigoureusement établis. Il a précisé qu’à aucun moment le témoignage du Capitaine nigérien Roger Gabriel « n’a cité ou fait allusion au Nigéria et à ses autorités ». Le ministère invite d’ailleurs les autorités nigérianes à réécouter attentivement ledit témoignage.

S’interrogeant objectivement « sur le sens et les motivations profondes du communiqué » du Nigeria, le Niger prévient qu’une documentation conséquente a été constituée sur ces manœuvres de déstabilisation, et qu’il se réserve le droit, le moment venu, d’intenter des actions devant la justice internationale, contre tous ceux dont la participation sera dûment établie.

Enfin, le ministère nigérien des Affaires Étrangères a réaffirmé la résilience du pays, soulignant qu’aucune tentative de déstabilisation ne pourra freiner la dynamique de souveraineté et de refondation en cours au Niger et dans la confédération des États du sahel (AES).