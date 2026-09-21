Le président égyptien a fermement rejeté, dimanche, lors d’une audience accordée à John Ratcliffe, Directeur de l’Agence Centrale de Renseignement Américaine (CIA), toute agression contre les pays arabes, insistant sur l’impératif de préserver les institutions nationales légitimes afin d’éviter l’effondrement des Etats.

Il a « réaffirmé la position constante de l’Égypte en faveur de la sécurité et de la souveraineté des États arabes, ainsi que son rejet de toute agression contre ces derniers, soulignant l’importance de régler les crises régionales par les voies politique et diplomatique et d’en traiter les causes profondes de manière globale, de façon à préserver les institutions nationales des États et à sauvegarder leur unité et leur intégrité territoriale », lit-on dans un communiqué de la présidence égyptienne.

Dans cette optique, Al Sissi a souligné l’importance de la mise en œuvre intégrale de la deuxième phase du plan du Président américain visant à consolider le cessez-le-feu dans la bande de Gaza, tout en saluant les efforts déployés par les médiateurs pour parvenir à une feuille de route, garantissant la mise en œuvre de cette phase.

Le Caire a exigé la consolidation du cessez-le-feu, la protection des civils, un accès durable à l’aide humanitaire à Gaza, ainsi que la création des conditions propices à la reprise du processus politique, avec l’objectif de parvenir à un règlement juste et global basé sur la solution à deux États.

Le Président a réaffirmé aussi la position constante de l’Égypte en faveur de l’unité, de la stabilité du Soudan et de la préservation de ses institutions nationales légitimes.

De même, qu’il réitéré le plein soutien de l’Égypte aux efforts visant à instaurer la sécurité et la stabilité en Somalie, ainsi que son rejet catégorique de toute atteinte à sa souveraineté, à son unité et à son intégrité territoriale.

Reconnaissant l’influence stabilisatrice de l’Egypte, John Ratcliffe a transmis au Président les salutations de son homologue américain, Donald Trump, et assuré que l’administration américaine tient à poursuivre le travail et la coordination étroite avec l’Égypte afin de renforcer la sécurité et la stabilité dans la région du Moyen-Orient et en Afrique.

Soulignons que la rencontre entre les deux parties a porté sur les moyens de renforcer les relations stratégiques entre l’Egypte et les États-Unis.