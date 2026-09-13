Le port marocain Tanger Med qui a traité plus de 11,1 millions de conteneurs traités en 2025, a gagné une place dans le classement mondial 2026 de Lloyd’s List, se hissant au 16e rang, devançant de loin les ports espagnols.

Dans son nouveau classement mondial des cent premiers ports à conteneurs, Lloyd’s List place Tanger Med entre le port chinois de Xiamen (15e), et le port thaïlandais Laem Chabang,m (17e) alors que Los Angeles se retrouve désormais en 18e position.

Le port Tanger Med a en effet, traité 11.106.164 équivalents vingt pieds (EVP) manutentionnés en 2025. Ce volume inédit annoncé en février dernier, représente une progression de 8,4 % en un an. Tanger Med a ainsi, creusé un peu plus, l’écart qui le sépare des principaux ports espagnols, ses concurrents immédiats. Le port d’Algésiras n’arrive qu’à la 46e place, soit trente positions derrière Tanger Med, suivi du port de Valence au 40e rang et celui de Barcelone (60e). Le complexe portuaire nord-marocain conserve ainsi son statut de premier port à conteneurs d’Afrique et de Méditerranée.

Cette hiérarchie repose uniquement sur les volumes manutentionnés en 2025 et ne doit pas être confondue avec le classement mondial de performance portuaire, dans lequel Tanger Med occupait la sixième place en juin dernier.

À l’échelle mondiale, les ports asiatiques dominent toujours très largement. Le port chinois de Shanghai conserve la première place avec plus de 55 millions d’EVP, devant Singapour et Ningbo-Zhoushan. Rotterdam, premier port européen du classement, se situe au 12e rang mondial, suivi d’Anvers-Bruges à la 13e place.

Le dépassement marque une nouvelle étape dans l’ascension de Tanger Med. En 2024, le port californien de Los Angeles avait encore traité 10,29 millions d’EVP, contre 10,24 millions pour son concurrent marocain. Un an plus tard, c’est Tanger Med qui passe devant et s’installe désormais parmi les seize plus grands ports à conteneurs de la planète.