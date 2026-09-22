Accra et Panama ont décidé de renforcer officiellement leurs liens en signant un Memorandum d’entente (MOU), en marge de la 81e Assemblée générale des Nations Unies qui se tient actuellement à New York.

Paraphé le dimanche 20 septembre, par le ministre ghanéen des Affaires étrangères, Samuel Okudezeto Ablakwa et son homologue panaméen, Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez, ce MOU marque le lancement officiel des consultations politiques bilatérales, selon un communiqué officiel d’Accra.

Il vise à approfondir et structurer la coopération entre les deux pays dans plusieurs secteurs clés, notamment les affaires maritimes, la production de cacao, le commerce renforcé et l’aide technique mutuelle dans le secteur extractif, poursuit la même source.

Le communiqué souligne par ailleurs, que le chef de la diplomatie ghanéenne a profité de cette occasion pour « réconcilier », avec humour, le Ghana et le Panama après la victoire des Black Stars contre l’équipe du Panama lors de la dernière Coupe du monde 2026 de football.