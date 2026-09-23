La Banque Africaine d’Import-Export (Afreximbank) a émis une garantie de 29 millions de dollars US en faveur de BSMART Technology Ltd. pour accélérer le déploiement du système de cautionnement douanier de la Communauté d’Afrique de l’Est (CAE).

Il s’agit d’une solution numérique présentée comme une clé pour fluidifier la circulation des marchandises entre les pays de la région, explique un communiqué de la Banque publié ce mardi 22 septembre. Grâce à cette facilité, BSMART Technology Ltd. pourra renforcer la mise en œuvre de ce système de cautionnement et stimuler son adoption par le marché.

Afreximbank souligne que ce soutien financier s’inscrit dans le cadre de son étroite collaboration avec le Secrétariat de la CAE entamée en août 2025, et dans le cadre de son mandat consistant à soutenir la mise en œuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) et à accélérer l’intégration des marchés africains.

Pour elle, le cautionnement douanier de la CAE constitue une étape majeure vers la simplification et la numérisation des procédures douanières. Concrètement, cette plateforme numérique centralise la gestion des cautionnements pour les commissionnaires en douane et autres utilisateurs habilités, réduit le recours aux documents papier, simplifie les formalités à chaque poste-frontière et accélère le transit transfrontalier des marchandises.

« Ce mécanisme témoigne de l’engagement d’Afreximbank à élaborer des solutions concrètes pour lever les obstacles au commerce intra-africain », a déclaré Kanayo Awani, Vice-présidente exécutive d’Afreximbank, en charge du commerce intra-africain et du développement des exportations

Grâce au système de cautionnement douanier de la CAE, la Banque africaine compte soutenir la numérisation et la simplification de l’accès aux garanties douanières pour les entreprises qui acheminent des marchandises dans la région, permettant ainsi de réduire les coûts et d’améliorer l’efficacité des procédures douanières.

Pour Stephen Teang, Directeur général de BSMART Technology Ltd., qui remercie Afreximbank pour son partenariat et son soutien, « ce dispositif apporte un soutien majeur aux ambitions de croissance de BSMART et témoigne d’une grande confiance envers EACBond».

Après avoir lancé la phase pilote du système de cautionnement douanier de la CAE en Ouganda en 2025, le Secrétariat de la CEA a étendu le projet au Rwanda et au Burundi en janvier 2026, avant de procéder à son lancement officiel lors du 25e sommet des chefs d’État en mars 2026.