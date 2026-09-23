Le Chef de l’Etat tchadien, Mahamat Idriss Deby Itno, a plaidé fermement, ce mardi 22 septembre, devant des partenaires internationaux du secteur de la vaccination, pour l’accélération de la riposte contre la Poliomyélite dans le bassin du Tchad.

Agissant au nom des pays membres du bassin conventionnel, lors d’un Panel de Haut Niveau consacré à la vaccination, qu’il a suivi par visioconférence, Mahamat a dressé une nouvelle feuille de route stratégique pour éradiquer définitivement ce virus qui continue de menacer les enfants les plus vulnérables.

Le Chef de l’Etat tchadien à qui a été décerné le titre de « Champion de la vaccination et de la lutte contre la poliomyélite dans le Bassin du Lac-Tchad », le 31 août dernier, a mis en relief trois axes fondamentaux.

Il a plaidé pour la préservation d’un niveau de soutien financier et technique adapté aux réalités des pays à haut risque, afin de ne pas compromettre les acquis cruciaux.

Mahamat a également sollicité un accompagnement des « stratégies ciblées pour atteindre les enfants ‘zéro dose’ » dans toutes les provinces de l’espace concerné.

Il a enfin demandé d’investir sur le long terme dans une vaccination de routine résiliente et dans le développement de capacités locales de production de médicaments essentiels, précisant par ailleurs, que la couverture vaccinale du Tchad est passée de 41 % en 2017 à 71 % en 2025.

Le Tchad s’est fixé trois objectifs majeurs pour éradiquer la circulation du poliovirus sauvage d’ici 2030. Il s’agit notamment d’interrompre définitivement la circulation du poliovirus au Tchad d’ici à décembre 2027, de réduire de moitié le nombre d’enfants « zéro dose » et de porter la couverture vaccinale nationale à 90 % à l’horizon 2030, a-t-il expliqué.