Le Conseil des ministres ivoirien a acté mercredi 23 septembre, la création officielle de l’Institut du Café et du Cacao (I2C) destiné à redynamiser la recherche scientifique et renforcer la compétitivité de la filière agricole.

L’I2C est « conçu pour offrir un environnement de recherche optimal, intégrant les nouvelles technologies de pointe » explique le communiqué publié à l’issue de la réunion.

Le nouvel institut s’appuie sur une expertise hautement spécialisée et un vaste réseau de coopération scientifique, associant les universités nationales, les pôles d’excellence régionaux et les organisations internationales de premier plan.

Sa mission consiste à reprendre l’initiative scientifique sur le café et le cacao afin de répondre efficacement aux enjeux de compétitivité et de maîtrise des standards du marché mondial, précise-t-on.

Le nouveau complexe de recherche sera implanté sur le site de la station de recherche du Centre national de recherche agronomique (CNRA) de Divo. Ce choix stratégique s’appuie sur un patrimoine biologique d’exception, abritant des banques de gènes et des parcelles expérimentales matures de café et de cacao.