Comme attendu le Parti authenticité et modernité (PAM-Centre gauche), mené depuis le 25 juillet par Fouzi Lekjaa, est arrivé en tête des élections législatives du 23 septembre, marquées également le retour en force du parti (islamiste) de la justice et du développement (PJD) de Abdelilah Benkirane, alors que le Rassemblement national des indépendants (RNI) de l’actuel Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch a été le grand perdant de ces élections.

Le PAM sort pour la première fois vainqueur d’une élection législative et ce, 18 ans après sa création le 7 août 2008 par le Conseiller royal, Fouad Ali El Himma, s’offrant du coup, l’opportunité de diriger le prochain gouvernement.

Lors d’un point de presse tenu aux premières heures de la matinée du jeudi 24 septembre, le ministre marocain de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit a dévoilé les résultats préliminaires du scrutin, précisant que le Parti authenticité et modernité arrive en tête avec 97 sièges, suivi du RNI avec 66 sièges, du parti de l’Istiqlal (65 sièges) et le PJD en quatrième position avec 54 sièges.

Le parti islamiste dirigé par l’ancien Premier ministre, Abdelilah Benkirane depuis octobre 2021, a fait un retour notable après sa déroute de septembre 2021, où il n’avait obtenu que 13 sièges, grâce à la campagne tonitruante menée par son leader Benkirane.

Parmi les autres résultats, le Mouvement populaire (MP) obtient 29 sièges, l’Union socialiste des forces populaires (USFP) 26, le Parti du progrès et du socialisme (PPS) 19, et l’Union constitutionnelle (UC) 17, talonnés par le Mouvement social-démocrate (MDS) et l’Alliance de la gauche (ALN) remportent chacun 8 sièges.

Le Front des forces démocratiques (FFD) et le Parti de l’équité et de la réforme (PER) ont obtenu 2 sièges chacun et le Parti des nouveaux démocrates et l’Union pour la démocratie et le développement (UDD) qui n’ont glané qu’un seul siège chacun.

Abdelouafi Laftit a assuré devant les journalistes présents à son briefing, que «le processus électoral s’est déroulé sans incident majeur à travers le pays, à l’exception de quelques événements isolés sans incidence sur le déroulement général», notamment à Tanger.

D’après le ministre de l’intérieur, le taux de participation aux élections législatives a atteint 38,02 % au niveau national, contre 50,35 % aux précédentes législatives de 2021, 43 % en 2016 et 45,4 % en 2011, mais dépasse légèrement les le taux de 37 % enregistré en 2007 qui constitue le taux de participation le plus faible.

Pour rappel, l’article 47 de la Constitution marocaine stipule que «le Roi choisit le Chef du Gouvernement parmi les membres du parti politique arrivé en tête des élections législatives», ce qui donne une forte chance à l’actuel ministre délégué chargé du Budget, Fouzi Lekjaa d’être désigné par le Roi Mohammed VI dans les jours à venir, pour former le nouveau gouvernement.

Lekjaa qui a rejoint officiellement le PAM le 25 juillet, a pu mener tambour battant, la campagne électorale en ralliant également à sa formation, des membres du RNI et du PI pour se présenter sous sa bannière lors des législatives du 23 septembre.