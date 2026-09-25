Le Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l’Union africaine (UA) a rendu un vibrant hommage à Sa Majesté le Roi Mohammed VI du Maroc pour son leadership en matière de gouvernance des migrations, lors de sa 1369e réunion ministérielle tenue le 23 septembre à New York autour thème « Bon voisinage et réponses régionales aux défis en matière de sécurité et de terrorisme en Afrique ».

Dans son communiqué adopté à l’issue de la rencontre, fort en orientations stratégiques sur plusieurs aspects, le CPS porte, entre autres, une attention particulière à la question migratoire.

Il souligne, dans le paragraphe 15 du document, « l’importance d’une gouvernance des migrations coordonnée, cohérente et concertée en tant que pilier de notre objectif de renforcement du bon voisinage ».

A ce titre, l’instance continentale a officiellement rendu hommage à SM le Roi Mohammed VI, en sa qualité de « Champion de l’Union africaine pour la question des migrations ». Cet hommage met en lumière « son leadership inébranlable et son engagement soutenu en faveur du renforcement de la gouvernance africaine des migrations. »

Poursuivant sa feuille de route, le CPS a, par la suite, appelé à une coordination et à une synergie renforcées entre la Commission de l’UA, les Communautés économiques régionales (CER/MR), les Nations Unies et les autorités nationales compétentes.

L’objectif affiché est « de combler les lacunes existantes en matière de gestion des frontières, d’alerte précoce, de réponse rapide, d’opérations conjointes et de coopération judicieuse, afin que les frontières ne soient pas seulement des lignes de souveraineté, mais aussi des espaces de coopération, de connexion et d’intégration, pour rapprocher les administrations, les forces de sécurité, les systèmes de renseignement et, surtout, les populations » au sein du continent.

Le texte invite à poursuivre les investissements pour la construction de couloirs de transport routiers, maritimes et aériens, lesquels couloirs sont non seulement des vecteurs de développement économique, mais aussi des ponts durables pour rapprocher les institutions et les peuples africains.