Le Conseil de l’Union européenne (UE) a approuvé, ce lundi 28 septembre, une deuxième mesure d’assistance de 60 millions d’euros issue de la Facilité européenne pour la paix (FEP), pour soutenir les forces armées du Cap-Vert.

Ce nouveau financement s’inscrit dans le volet « stabilité et sécurité » du partenariat spécial qui lie l’UE au Cap-Vert. Alors que ce pays africain fait face à des défis croissants de la criminalité transfrontalière et de la piraterie, l’objectif du Conseil est d’accroitre les capacités de défense des forces armées capverdiennes. Cette initiative devrait aider ainsi le pays à sauvegarder sa souveraineté et améliorer sa sécurité maritime.

Le soutien supplémentaire de l’EPF cible en priorité la modernisation des garde-côtes à travers plusieurs axes, à savoir maintenance et logistique, éducation et formation, opérations maritimes, communication et renseignement, ainsi que surveillance et reconnaissance.

La deuxième mesure d’assistance porte le soutien global de l’UE au Cap-Vert à 75 millions d’euros au titre du mécanisme européen pour la paix.

Pour rappel, la Facilité européenne pour la paix, créée en mars 2021 et dédiée à la politique étrangère, permet à l’UE de financer des actions destinées à renforcer les capacités des États tiers et des organisations régionales et internationales dans le domaine militaire et de défense.