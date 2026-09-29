En marge de l’ouverture des travaux du Forum minier égyptien 2026, le Président Abdel Fattah Al-Sissi a reçu, ce lundi 28 septembre, le PDG du géant minier AngloGold Ashanti, Alberto Calderon, en présence des délégations des deux parties.

Centrée depuis longtemps sur l’exploitation de la célèbre mine d’or de Sukari, la relation entre l’Etat égyptien et l’opérateur international est sur le point de prendre une dimension plus importante. En effet, Al-Sissi a explicitement exprimé la volonté de transcender le cadre initial pour bâtir un partenariat global.

« Le Président a (…) mis l’accent sur l’aspiration de l’Égypte à évoluer la coopération établie avec la société, d’un partenariat axé sur l’exploitation de la mine de Sukari vers un partenariat stratégique plus global dans le secteur minier égyptien», a-t-il déclaré, selon un communiqué de la présidence.

Pour lui, ce partenariat devrait notamment couvrir les domaines de l’exploration, du transfert de technologies et d’expertises, de la qualification et de la formation des compétences nationales, du développement des chaînes d’approvisionnement locales et de l’attraction de nouveaux investissements.

De son côté, Alberto Calderon a salué l’engagement des autorités égyptiennes à lever les obstacles bureaucratiques et opérationnels, créant ainsi un climat d’affaires particulièrement propice.

Il a laissé entendre que l’Egypte constitue l’une des destinations d’investissement prioritaires de sa société, avant de confirmer l’intention d’AngloGold Ashanti d’accroître significativement ses investissements, au cours de la prochaine période, sur plusieurs sites prometteurs du secteur minier égyptien.

Le Président Al-Sissi a conclu l’entretien en réitérant la détermination de son pays d’accorder toutes les facilités règlementaires nécessaires à l’expansion du groupe minier. Cette politique s’inscrit dans la stratégie de l’Egypte visant à positionner le secteur minier comme un moteur clé de la croissance et de la diversification de l’économie nationale.

La cinquième édition du Forum égyptien des mines 2026 se tient les 28 et 29 septembre, sous les auspices du président Al-Sissi et autour du thème « Libérer le potentiel d’exploration de l’Égypte et du Bouclier arabo-nubien ».

L’événement qui réunit plus de 100 entreprises exposantes, présentant les dernières technologies, solutions et services destinés au secteur minier, a pour objectif stratégique d’attirer davantage d’investissements internationaux dans le secteur minier égyptien et accroître sa contribution au produit intérieur brut. Le programme comprend une dizaine de sessions principales, avec la participation de plus de 40 intervenants et experts.