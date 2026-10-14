Le Roi Mohammed VI, a reçu ce mercredi 14 octobre au Palais Royal à Rabat, Mme Fatima Ezzahra El Mansouri, Cheffe du gouvernement chargée de la formation du nouveau gouvernement, a annoncé le Cabinet Royal dans un communiqué.

Lors de cette Audience, Mme la Cheffe du gouvernement a informé le Souverain des différentes étapes que le processus de formation du gouvernement a franchies, ajoute le communiqué.

A cette occasion, le Roi Mohammed VI a exprimé à Mme la Cheffe du gouvernement chargée de la formation du nouveau gouvernement, «Ses voeux de succès et de réussite dans sa mission », soulignant que « la prochaine étape exige une mobilisation globale et une action gouvernementale sérieuse et responsable, eu égard à l’ampleur des enjeux, des défis et des attentes sur les différents plans », indique le Cabinet Royal dans son communiqué.

Cette Audience Royale, précise la même source, s’inscrit dans « le cadre des attributions constitutionnelles conférées à Sa Majesté le Roi et de la détermination du Souverain à garantir le bon fonctionnement des institutions constitutionnelles ».