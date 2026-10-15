Le Conseil des ministres ivoirien a approuvé lors d’une réunion présidée le mercredi 14 octobre par le Chef de l’Etat, Alassane Ouattara à Abidjan, le projet de finances pour l’exercice 2027 et son annexe fiscale.

Un communiqué publié à l’issue de cette réunion, précise que le futur Budget de l’état s’équilibre globalement, en ressources et en charges, à 18.466,1 milliards de francs CFA, contre 17.350,2 milliards de francs CFA en 2026, soit une progression de 6,4%.

Il est structuré autour de 27 dotations et 160 programmes dont 40 Comptes Spéciaux du Trésor, déclinés au sein des Institutions et Ministères.

L’élaboration de ce projet de loi de finances repose sur des hypothèses qui prennent en compte l’amélioration de la croissance de l’économie mondiale en 2027, avec un taux de 3,4% contre 3,0% en 2026, et la consolidation du dynamisme de la croissance de l’économie nationale, avec un taux de croissance du PIB de 6,6% en 2027 contre 6,2% en 2026.

Le projet de budget 2027 s’inscrit dans la poursuite des efforts de consolidation économique, avec un déficit budgétaire global attendu à 3,5% du PIB en 2027 contre 3,8% en 2026, tout en maintenant les principaux indicateurs de gestion des finances publiques en adéquation avec les objectifs macroéconomiques de l’année et la trajectoire fixée par le PND-2026-2030, poursuit le communiqué.

par ailleurs, ce projet de budget marque le coup d’envoi de certaines initiatives majeures pour l’économie ivoirienne, notamment du Fonds Souverain de Côte d’Ivoire, dont le mécanisme de financement entrera en vigueur l’année prochaine, avec un montant de 100 milliards qui sera mobilisé pour le démarrage de ses activités.

Dans le cadre de l’accélération de la mise en œuvre du PND 2026-2030, une dotation de 70 milliards est spécifiquement dédiée aux études préalables à la mobilisation des financements et à la bonne exécution des projets.

Le projet de loi et son annexe fiscale seront soumis au Parlement, pour examen et adoption, conformément aux dispositions de la Constitution.