Le ministre burkinabè des Affaires étrangères, Karamoko Jean Marie Traoré a appelé mardi 24 novembre, à repenser en profondeur la gestion des migrations, dans l’objectif de réduire les départs et d’offrir davantage de perspectives sur place.

Il s’est ainsi exprimé lors d’une audience qu’il a accordée à une délégation de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), conduite par Mohammed Abdiker Mohamud, Chef de cabinet de la Directrice générale de l’Organisation.

Les échanges ont d’abord permis aux deux parties d’apprécier leur collaboration, en passant en revue l’état de leur coopération dans ses volets relatifs à l’organisation du retour volontaire des migrants et à leur réinsertion socioprofessionnelle dans leurs pays d’origine.

L’émissaire de l’OIM a particulièrement félicité le Burkina Faso pour la dynamique de consolidation de la sécurité, la réinstallation des personnes déplacées internes et la récente organisation réussie du retour des migrants burkinabè refoulés de la Guinée-Conakry.

Tout en saluant les efforts consentis par Ouagadougou en faveur de la diaspora burkinabè, l’OIM a réaffirmé sa disponibilité à accompagner les initiatives de mobilisation des ressources et des investissements de la diaspora, en vue de promouvoir le financement endogène des projets de développement national.

Le Chef de la diplomatie burkinabè, a remercié l’OIM pour la reconnaissance des efforts consentis par le gouvernement du Burkina Faso dans la gestion des migrants illégaux, et salué l’appui que cette organisation apporte à l’Etat burkinabè dans la gestion de la question migratoire, avant de souligner la nécessité de réviser la doctrine migratoire.

« Il est important de changer de paradigme et d’approche à propos de la question migratoire, en construisant des politiques qui permettent de réduire, voire éviter les départs, tout en renforçant la coordination et la solidarité entre les Etats », a-t-il souligné, mettant en avant, pour y parvenir, la création de meilleures perspectives aux potentiels candidats à la migration, ainsi que le renforcement de la coopération interétatique.

Il a indiqué que son pays reste engagé avec l’agence intergouvernementale, basée à Genève en Suisse, qui accompagne le gouvernement burkinabè dans la mise en œuvre de sa politique migratoire, la gestion intégrée des frontières, ainsi que dans la mise en œuvre du pacte mondial sur les migrations sûres, ordonnées et régulières, et ce à travers ses six bureaux établis sur le territoire national.