La Mission d’assistance transitoire des Nations Unies en Somalie (MATNUSOM) cessera officiellement ses activités le 31 octobre prochain, un retrait historique qui met fin à plus de trois décennies de missions de l’ONU visant à soutenir la consolidation de la paix, l’édification de l’Etat, la gouvernance et la réconciliation dans ce pays.

Cette décision, prise conformément aux résolutions 2753 (2024) et 2809 (2025) du Conseil de sécurité, répond à une demande directe du gouvernement fédéral de Somalie et marque une transition majeure vers une gouvernance pleinement locale.

La clôture des activités de la mission onusienne est aussi le fruit d’une feuille de route de transition convenue entre Mogadiscio et les Nations-Unies au cours des deux dernières années.

Les compétences de la MATNUSOM ont été progressivement transférées aux institutions somaliennes ainsi qu’aux agences onusiennes, témoignant de la volonté de la Somalie de s’approprier davantage son programme de consolidation de la paix et d’édification de l’Etat.

Dans une déclaration communiquée lundi par son Porte-parole et relayée par le service de presse onusien, le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a salué « les progrès accomplis au cours des dernières décennies en faveur de la paix et de la sécurité en Somalie » et rendu hommage à la « résilience de son peuple face aux nombreux défis auxquels il est confronté. »

Tout en reconnaissant les efforts considérables déployés par la Somalie sur le « chemin menant du conflit au relèvement », Guterres a laissé entendre que l’ONU continuera d’apporter son soutien à ce pays est-africain par l’intermédiaire de ses structures présentes sur place, en collaboration avec les autorités somaliennes, l’Union africaine et d’autres partenaires internationaux.

Il a lancé un appel à la communauté internationale pour maintenir un soutien financier et logistique durable, l’objectif étant de consolider les acquis par un dialogue politique inclusif, ainsi que de continuer à faire face à la menace que représente le groupe terroriste les Chabab, garantissant ainsi une transition sécuritaire progressive et soutenue.

Le SG de l’ONU a exprimé sa « profonde gratitude » au personnel national et international de la MATNUSOM pour leur dévouement en faveur de la paix et de l’édification de l’Etat en Somalie, tout en rendant un hommage particulier à ceux qui ont perdu la vie au service de l’ONU.