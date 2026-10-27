Les délégations du Bénin et du Grand-Duché de Luxembourg se sont réunies au Ministère béninois de l’Économie et des Finances à Cotonou dans le cadre de la troisième Commission mixte de coopération.

Cette rencontre stratégique a permis aux deux parties non seulement de valider les excellents résultats d’un partenariat bilatéral amorcé en 2022, mais aussi d’examiner les perspectives d’avenir.

« Les travaux ont porté sur la mise en œuvre du portefeuille de projets bilatéraux et ont permis de constater l’efficience d’un partenariat qui, en moins de cinq ans, a connu une structuration rapide », se félicite le Gouvernement béninois.

Parmi les actions accomplies et citées, figurent l’ouverture, en septembre 2023, d’une Ambassade du Luxembourg à Cotonou, la tenue régulière des Commissions mixtes et la diversification des axes de coopération.

Les participants à la troisième Commission mixte de coopération ont également échangé sur les perspectives du partenariat. D’après Cotonou, les deux parties ont engagé la réflexion sur le prochain Programme Indicatif de Coopération (PIC), dont l’élaboration pourrait s’articuler avec le nouveau Programme d’Action du Gouvernement (PAG).

Le Bénin estime que cette rencontre a témoigné de la volonté partagée des deux pays d’inscrire leur coopération dans une dynamique renouvelée et ambitieuse.

La délégation luxembourgeoise était conduite par Georges Ternes, Directeur de la Coopération au Développement et de l’Action Humanitaire, accompagné de Thomas Barbancey, Directeur Adjoint de la Coopération Bilatérale, et de Louisa Ben Abdelhafidh, Cheffe de Coopération à l’Ambassade du Luxembourg au Bénin.

Selon l’Ambassade du Luxembourg à Cotonou, la Coopération luxembourgeoise appuie plusieurs projets dans le cadre d’une Feuille de route pluriannuelle signée à Cotonou le 26 mars 2024, et portant sur la période 2022–2026 avec un budget indicatif de 62 millions d’euros.