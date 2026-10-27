Dans le cadre de l’extension et de la maintenance du réseau électrique de N’Djamena, la Banque africaine de développement (BAD) a remis un lot d’équipements à la société nationale d’électricité du Tchad (TchadElec) dont la valeur s’élève à environ 305.000 euros, rapporte un communiqué publié lundi sur le site de l’institution financière.

Il s’agit d’une foreuse horizontale dirigée, qui facilite la réalisation des passages souterrains nécessaires à la pose de câbles électriques, notamment pour les traversées de routes et le raccordement des postes de transformation électrique, et d’un camion-grue, lequel renforce les capacités de transport et de manutention nécessaires aux travaux sur les réseaux électriques.

Cet équipement devrait renforcer les moyens propres de la TchadElec pour la construction, l’extension et la maintenance de ses réseaux électriques moyenne et basse tension, se félicite le communiqué.

La cérémonie de remise du matériel a eu lieu le 22 octobre à N’Djamena en présence de Francis Dogo, responsable du bureau pays de la Banque au Tchad, et de Saleh Ben Haliki, directeur général de la TchadElec.

Auparavant, « découper la chaussée pour poser de nouveaux câbles » était un travail de longue haleine et particulièrement complexe, a reconnu Saleh Ben Haliki qui a fait savoir qu’avec les nouveaux engins, TchadElec va pouvoir installer davantage de postes de moyenne tension.

Cette acquisition doit aussi permettre à la société de renforcer son autonomie opérationnelle, réduire son recours à des prestations externes, et améliorer les conditions d’exécution des travaux de construction, a-t-il poursuivi.

«L’énergie, et l’électricité en particulier, est au cœur des priorités du Tchad. En tant que partenaire de longue date du pays, la BAD accompagne ces efforts dans ce secteur stratégique», a indiqué, pour sa part, Francis Dogo, soulignant aussi que «la remise de ces équipements vise à faciliter le développement du réseau électrique afin de permettre à un plus grand nombre de Tchadiens d’accéder à une électricité de qualité».

Cette acquisition s’inscrit dans le cadre du Projet d’appui au secteur de l’énergie électrique au Tchad (PASET-1), approuvé en décembre 2022 et bénéficiant d’un financement d’environ 19,4 millions d’euros du Fonds africain de développement et du Fonds vert pour le climat. Le PASET-2, deuxième phase du projet lancée en mai 2026, s’inscrit dans la continuité de ces efforts.