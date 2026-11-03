Le gouvernement du Zimbabwe a lancé un ambitieux projet national de 14,33 millions de dollars américains, octroyés par le Fonds de lutte contre les pandémies, pour la période triennale de 2026 à 2028.

Ce programme vise à moderniser 25 laboratoires, à former plus de 10.000 professionnels et à renforcer la détection précoce, les diagnostics en laboratoire et les capacités globales du personnel face aux menaces sanitaires.

Le plan global bénéficie aussi de 49 millions de dollars de cofinancement apportés par des partenaires et de 91,8 millions de dollars de co-investissement du gouvernement.

Le projet est piloté par Harare avec l’appui technique et opérationnel du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD), de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et du Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF).

Le programme s’articule autour de cinq axes destinés à transformer la résilience sanitaire du pays, à savoir la Surveillance des maladies et alerte précoce, les Systèmes de laboratoire, la Formation du personnel de santé, la Gouvernance et préparation aux situations d’urgence et l’Engagement communautaire et innovation.

Le Zimbabwe participe également à une initiative multinationale du Fonds de lutte contre les pandémies en Afrique australe, mise en œuvre par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), et dotée de 35,8 millions de dollars.

« Alors que nous poursuivons la Vision 2030 et mettons en œuvre la Stratégie nationale de développement 2, la protection de la santé publique doit être considérée comme un impératif fondamental du développement national, essentiel à la préservation de nos moyens de subsistance, de notre économie et de nos services publics », a déclaré le ministre de la Santé et de la Protection de l’enfance, Douglas Mombeshora.

Pour Eyerusalem Fasika, cheffe de bureau pays du Groupe de la BAD au Zimbabwe, « l’octroi au Zimbabwe de ce don pays du Fonds de lutte contre les pandémies marque un tournant majeur qui fait passer le pays d’une approche réactive de confinement à une approche proactive de prévention et de protection. »

Le Fonds de lutte contre les pandémies, hébergé par la Banque mondiale, est un mécanisme de financement multilatéral qui aide les pays et les régions à renforcer la prévention, la préparation et la réponse aux pandémies, en particulier dans les pays à revenu faible et intermédiaire.