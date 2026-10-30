Le Centre nigérian de lutte contre le terrorisme (NCTC) a été officiellement accrédité comme Centre régional d’excellence de l’Union africaine en matière de lutte contre le terrorisme, selon les informations publiées ce jeudi sur le site du NCTC.

Il est expliqué que cette décision majeure a concrétisé la vision portée par le Président nigérian, Bola Tinubu, lors d’une réunion africaine de haut niveau sur la lutte contre le terrorisme, tenue à Abuja en avril 2024.

D’après le Centre nigérian, l’annonce officielle sur cette accréditation a été faite le 27 octobre dernier par le directeur par intérim du Centre de lutte contre le terrorisme de l’Union africaine (AUCTC), Idriss Mounir Lallali, lors de la clôture du Forum africain sur les leçons apprises à Abuja.

Le processus d’accréditation a débuté par la signature d’un mémorandum d’entente entre l’Union africaine (UA) et le NCTC en septembre 2025. Une mission d’évaluation technique menée par l’AUCTC à Abuja en décembre 2025 a permis d’élaborer une feuille de route d’accréditation détaillant les normes institutionnelles requises pour la reconnaissance.

Pour obtenir ce statut, le NCTC a dû œuvrer de manière systématique au renforcement de ses structures de gouvernance, à l’élaboration de programmes de formation et de procédures opérationnelles, à l’amélioration de ses fonctions d’analyse et de coordination. Un accent a été également mis sur le renforcement de son engagement en faveur des droits humains et de l’état de droit.

L’accréditation est accordée pour une période initiale de trois ans, renouvelable. Elle confère au centre nigérian une responsabilité élargie à l’échelle continentale, avec un accent particulier sur l’Afrique de l’Ouest et la région du Sahel.

Désormais, le NCTC dispose d’une responsabilité régionale élargie visant à soutenir les Etats membres de l’UA par le biais de formations spécialisées et de développement des capacités dans la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent, d’analyses conjointes des menaces, de recherches, d’assistance technique, d’échanges de leçons apprises et d’une coopération renforcée.

Pour Abuja, l’accréditation du NCTC est une reconnaissance des progrès du Nigeria en matière de lutte contre l’hydre terroriste et une responsabilité de contribuer plus substantiellement à la sécurité collective de l’Afrique.