La BID soutient la transformation technologique au Niger

«La Tournée des transformateurs », c’est le nouveau programme qui sera mis en œuvre par le Niger et qui est initié par la Banque islamique de développement (BID), dans le but de promouvoir les sciences et la technologie dans ce pays du sahel.

Le lancement du programme « la Tournée des transformateurs » a été fait en présence du président de la BID, Bandar Al Hajjar, qui était en visite à Niamey.

«Les sciences et la technologie constituent un nouveau modèle d’entreprenariat pour le développement à travers un renforcement de la compétitivité, de la chaîne des valeurs, basé sur les nouvelles technologies», a indiqué Bandar Al Hajjar.

Le président de la BID a promis que son institution allait aider le Niger à créer un système de l’innovation, de la technologie et de la science, ainsi qu’à attirer des financements.

Le premier ministre nigérien, Birgi Rafini, voit en ce programme, une manière pour la BID d’intensifier sa lutte contre la pauvreté avec entre autres la promotion du travail des entreprises nigériennes porteuses d’idées innovatrices et le lancement d’un concours d’innovation technologique à l’intention des entreprises nigériennes.

Par ailleurs, deux autres initiatives de la BID ont été lancées dans la capitale nigérienne. Elles portent notamment sur la capacité économique et le développement des technologies des pays membres.