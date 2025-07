Le Sénégal est désormais le neuvième pays de la Région africaine de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) à avoir éradiqué définitivement le trachome en tant que problème de santé publique sur son territoire national, a annoncé mardi 15 juillet, l’OMS qui a validé cet exploit.

Le Directeur général de l’OMS, Tedros Ghebreyesus a félicité le Sénégal « d’avoir libéré sa population de cette maladie », tout en soulignant que « cette étape importante est un autre signe des progrès remarquables accomplis dans la lutte contre les maladies tropicales négligées à l’échelle mondiale, et donne de l’espoir à d’autres pays qui s’efforcent encore d’éliminer le trachome».

«Aujourd’hui, nous célébrons notre victoire contre le trachome, 21 ans après celle contre la dracunculose», s’est, pour sa part, félicité le ministre sénégalais de la Santé et de l’Action sociale, Ibrahima Sy. Il a souligné que «cette nouvelle étape nous rappelle que notre objectif primordial reste de libérer le Sénégal des maladies tropicales négligées», ajoutant que «nous sommes pleinement engagés dans cette voie, et nous progressons bien, notamment contre la trypanosomiase humaine africaine (maladie du sommeil) et l’onchocercose».

De son côté, le Représentant de l’OMS au Sénégal, Jean-Marie Vianny Yameogo a affirmé que la validation tant attendue de cet exploit par l’OMS « n’est pas seulement une étape importante pour la santé publique, mais aussi un témoignage fort du dévouement inlassable des agents et agentes de santé de première ligne, des communautés, des dirigeantes et dirigeants gouvernementaux et des partenaires qui n’ont jamais baissé les bras. »

Le Sénégal, qui avait adhéré à l’Alliance de l’OMS pour l’élimination mondiale du trachome en 1998, avait systématiquement intégré la lutte contre cette maladie dans son programme national de santé oculaire.

Ce pays d’Afrique de l’Ouest a mis en œuvre la stratégie CHANCE recommandée par l’OMS pour éliminer le trachome, avec le soutien de ses partenaires, ce qui a permis le traitement de 2,8 millions de personnes dans 24 districts.

Le trachome est la deuxième maladie tropicale négligée (MTN) à être éliminée au Sénégal qui avait été certifié déjà exempt de transmission de la dracunculose (maladie du ver de Guinée), en 2004.