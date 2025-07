La Première ministre de la République démocratique du Congo (RDC), Judith Suminwa s’est entretenue lundi 14 juillet à Kinshasa, avec le Panel des Facilitateurs de la Médiation africaine de paix pour la RDC, sur l’état d’avancement des processus de paix visant à mettre un terme au conflit qui sévit à l’Est du pays.

Conduit par les anciennes présidentes de l’Ethiopie, Sahle-Work Zewde, et de la République centrafricaine (RCA), Catherine Samba Panza, le panel a eu, avec la partie congolaise, des échanges riches en informations sur les efforts déployés par Kinshasa pour faire revenir la paix dans la partie orientale de la RDC, selon la cellule de communication de la Primature congolaise.

Evoquant l’accord de paix, signé le 27 juin dernier à Washington, entre la RDC et le Rwanda, Samba Panza a souligné l’importance de cet accord pour la population congolaise, ajoutant que «nous voulons que la population s’imprègne de cet accord, s’approprie cet accord et sache que c’est une ouverture vers la paix et la stabilité », a-t-telle déclaré.

Le Panel s’est dit aussi confiant dans l’issue des pourparlers de Doha, la capitale du Qatar, engageant Kinshasa et le mouvement politico-militaire AFC/M23 qui contrôle certaines villes à l’Est du pays. Ces négociations sont appuyées par les États-Unis et l’Union africaine. La délégation de la Médiation Africaine de Paix pour la RDC a, par ailleurs, rendu hommage au leadership féminin incarné par la Première ministre.

Pour sa part, Suminwa a assuré, aux émissaires de l’Union africaine, que l’engagement du Gouvernement congolais pour le retour durable de la paix dans l’Est reste ferme et prioritaire.

Rappelons que le Panel des Facilitateurs pour la Paix en RDC avait été créé par l’Union africaine au début de l’année 2024, avec la mission d’appuyer les efforts de réconciliation entre les différentes parties en conflit ; sans ignorer les efforts bilatéraux et multilatéraux déjà engagés en faveur de la paix dans le pays.