Côte d’Ivoire : Inauguration du canal de Vridi élargi et approfondi desservant le port d’Abidjan

Le nouveau canal de Vridi en Côte d’Ivoire devrait être inauguré officiellement ce jeudi par le Premier ministre ivoirien, Amadou Gon Coulibaly.

Le canal de Vridi, l’unique entrée des navires au port autonome d’Abidjan, dont la configuration constituait un facteur limitant pour l’accueil des grands navires, a été élargi et approfondi après des travaux lancés en octobre 2015 et réalisés par l’entreprise China Harbour engeneering company (Chec), pour un coût global de plus de 1.000 milliards de FCFA (environ un milliard et demi d’euros). La nouvelle infrastructure a été livrée en décembre 2018.

Le Directeur General du Port autonome d’Abidjan (PAA), Hien Sié a déclaré mercredi, que «ce canal a été dimensionné pour recevoir les navires de 2ème génération. C’est-à-dire, les navires qui font jusqu’à 350 m de long avec les tyrans d’eau de 15 à 16m. Nous avons opté pour des tyrans d’eau de 16m pour acter sur le futur».

Avant les travaux d’extension, le canal ne pouvait pas accueillir des navires de plus de 260 mètres de longueur et de plus de 11,50 mètres de tirant d’eau.

Les autorités s’attendent aussi à ce que le nouveau canal de Vridi renforce la compétitivité du Port d’Abidjan en permettant la réduction du temps d’attente (10 H/jour en moyenne) pour les navires.

Satisfait des retombées économiques du canal, Hien Sié a aussi indiqué que « le canal ancien nous a fait vivre 69 ans. Le canal qui sera inauguré devrait nous faire vivre au moins 150 ans». Le canal de Vridi, dans sa première version, avait été inauguré en 1951 par François Mitterrand alors ministre français des territoires d’outre-mer.

L’objectif du gouvernement est, par ailleurs, de faire du Port d’Abidjan «le port principal sur la façade atlantique d’Afrique, entre Tanger et Le Cap», une ambition qui s’inscrit dans la vision du président Alassane Ouattara de faire de la Côte d’Ivoire un pays émergent à l’horizon 2020.