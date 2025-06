Le Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) a annoncé que l’Africa Investment Forum (AIF) tiendra ses Market Days 2025, du 26 au 28 novembre prochain à Rabat, la capitale du Royaume du Maroc.

Organisé par la BAD et les partenaires fondateurs de l’AIF, l’événement réunira des investisseurs, des promoteurs de projets, des chefs de gouvernement, des financiers, des assureurs, des banques commerciales et des agences de crédit à l’exportation.

L’objectif escompté par la banque africaine, est celui de faire progresser des projets africains transformateurs dans divers secteurs, notamment les infrastructures, la numérisation, l’agroalimentaire et l’énergie, vers leur clôture financière.

La BAD rappelle que les Market Days (Journées transactionnelles) sont la pièce maîtresse de l’AIF qui est une plateforme multipartite et multidisciplinaire qui fait progresser les projets jusqu’à un stade bancable, lève des capitaux et accélère la clôture financière des transactions.

Les partenaires fondateurs de l’AIF sont le Groupe de la BAD, Afreximbank, Africa50, Africa Finance Corporation, la Banque de développement de l’Afrique australe, la Banque islamique de développement, la Banque européenne d’investissement, la Trade and Development Bank et la Banque arabe pour le développement économique en Afrique.

En 2024, les Market Days de l’AIF ont généré 37 projets bancables et attiré plus de 2 300 participants de 83 pays. Cette année, la BAD et ses partenaires s’attendent à ce que l’événement soit plus important.