Le Fonds monétaire international (FMI) a annoncé, mardi 24 juin dans un communiqué, un décaissement de 4,87 millions de dollars en faveur des Comores, à l’issue de la quatrième revue de l’accord de Facilité élargie de crédit (FEC).

Ce montant porte à environ 23,7 millions de dollars, le total des décaissements effectués dans le cadre dudit accord approuvé le 1er juin 2023 pour une enveloppe globale de 43 millions de dollars sur quatre ans.

L’institution financière a estimé que la mise en œuvre du programme soutenu par la FEC reste globalement satisfaisante, malgré les difficultés rencontrées en 2024 liées à une longue transition politique et à des chocs extérieurs.

Elle souligne que les autorités ont réitéré leur engagement envers l’agenda de réformes appuyé par l’accord au titre de la FEC et sont déterminées à faire preuve d’une appropriation renforcée du programme au cours de la période à venir.

Pour le FMI, les conditions économiques dans le pays demeurent globalement stables, soutenues par des réserves extérieures adéquates et la poursuite de l’engagement dans le programme, malgré des pressions inflationnistes persistantes.

L’institution soutient également que la mise en œuvre du programme continue à préserver la stabilité macroéconomique, à faire avancer les réformes structurelles nécessaires, et à mobiliser un soutien financier supplémentaire pour répondre aux importants besoins de développement et de financement du pays. Les Comores ont atteint une croissance du PIB réel de 3,3 % en 2024 et s’attendent à un taux de 3,8 % en 2025, selon les prévisions du Fonds.