Le Gabon obtient 200 millions de dollars de la BM pour assainissement budgétaire

La Banque Mondiale (BM) a octroyé au Gabon un deuxième appui financier de l’ordre de 200 millions de Dollars destiné à soutenir l’assainissement budgétaire et l’effort de diversification économique dans ce pays, précise un communiqué.

Cet appui budgétaire fait partie d’une réponse coordonnée du gouvernement gabonais, des pays membres de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC) et des différents partenaires techniques et financiers face à la récente crise économique.

Le 25 février, la directrice des opérations de la région Afrique centrale de la Banque mondiale, Elisabeth Huybens et le ministre gabonais de l’Économie, de la Prospective et de la Programmation du développement, Jean-Marie Ogandaga, ont signé une convention pour un appui budgétaire de 200 millions de dollars de l’institution de Bretton Woods à Libreville.

Une partie des fonds servira à accroître l’efficacité et la transparence de la collecte des recettes, à contrôler l’évolution de la masse salariale et à améliorer la performance des agents publics. Autre objectif, l’amélioration de l’efficience et de la transparence des dépenses publiques.

En matière de compétitivité, l’objectif est d’améliorer le climat des affaires en faisant par exemple passer le nombre de jours nécessaires pour la création d’une entreprise de cinquante jours en 2015 à trente-cinq jours en moyenne cette année. Il s’agit également de renforcer les services en matière de technologie de l’information et de la communication. Concrètement, la proportion d’abonnés au téléphone mobile devrait passer de 98 % à 110 % entre 2016 et 2019.

La Banque mondiale a déjà apporté une aide budgétaire de 222,7 millions de dollars à Libreville l’année passée. En septembre 2018, le total des fonds dégagés au profit du pays s’élevait à 681 millions de dollars.

Cette opération, la seconde d’une série de deux financements, vise à appuyer les réformes menées à la fois dans le cadre du Plan stratégique Gabon émergent (PSGE) et le Plan de Relance de l’Economie (PRE).

En proie à une crise économique du fait de la chute depuis le milieu de 2014 de ses recettes d’exportations, notamment pétrolières, le Gabon est sous programme triennal avec le FMI, dans le cadre du mécanisme élargi de crédit (MEDC), depuis le 17 juin 2017.