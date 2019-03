Egypte : Le bilan d’un accident de train au Caire s’alourdit

Au moins 22 personnes ont trouvé la mort mercredi dans un accident de train à la gare centrale de la capitale égyptienne, Le Caire, selon le dernier bilan diffusé jeudi par le ministère égyptien de la Santé.

« Le nombre de morts est passé à 22 et celui des blessés, à 41», a précisé la ministre égyptienne de la Santé, Hala Zayed, à la télévision publique, ajoutant que six des blessés sont dans «une situation très critique», et souffrent de «brûlures sur 90 à 100 %».

L’accident a entraîné une explosion suivie d’un important incendie, ce qui a causé des dégâts dans une partie des installations de la gare centrale du Caire, qui figure parmi les endroits les plus fréquentés de la ville.

D’après des sources sécuritaires et judiciaires, deux conducteurs de train font l’objet d’investigations, avec un dépistage de consommation de stupéfiants. A en croire le parquet, un des machinistes serait descendu de la cabine du train sans arrêter le moteur : ainsi, la locomotive aurait poursuivi son trajet à vive allure pour finalement s’enfoncer violemment dans le mur.

Il est à noter que cet accident ferroviaire meurtrier a entraîné la démission du ministre égyptien des Transports, Hicham Arafat.