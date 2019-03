L’ONU compte aider l’UA à mettre fin à toutes les guerres en Afrique d’ici à 2020

Le Conseil de sécurité a adopté mercredi, une résolution, dans laquelle il salue la détermination de l’Union africaine (UA) à débarrasser l’Afrique des conflits et à «faire taire les armes» d’ici à 2020.

«Un vent d’espoir souffle aujourd’hui en Afrique», a déclaré la Secrétaire générale adjointe de l’ONU aux affaires politiques et à la consolidation de la paix, Me Di Carlo, après l’adoption de ce texte, à l’unanimité.

Dans cette résolution, le Conseil se déclare prêt à soutenir la mise en œuvre du Plan directeur de l’UA sur les « mesures concrètes » à prendre pour faire taire les armes en Afrique d’ici à 2020.

Il appartient «essentiellement» à l’UA, à ses membres, à leurs populations et leurs institutions, de construire une Afrique sans conflit, note le Conseil.

Il salue par ailleurs, les efforts de l’UA et des organisations sous régionales, dans le cadre de l’Architecture africaine de paix et de sécurité, pour renforcer leurs capacités et mener des opérations de soutien à la paix sur le continent. Le Conseil souligne en outre la «précieuse contribution» des capacités de médiation de l’UA et de ces organisations.

«Le partenariat stratégique ONU-UA est devenu une pierre angulaire des initiatives de paix et de sécurité de l’ONU en Afrique», a indiqué Mme Di Carlo.

L’ONU a lancé en janvier 2018 un projet de deux ans visant à soutenir le dialogue politique et l’assistance technique à la prévention des conflits et à la médiation en Afrique.

Elle a également augmenté son soutien aux efforts de lutte antiterrorisme et de prévention de l’extrémisme violent en Afrique.

En juin 2018, l’ONU a signé avec l’UA un protocole d’accord dans ce domaine visant à renforcer sa coopération et à augmenter son soutien à la construction de capacités de l’organisation panafricaine et de plusieurs organisations sous-régionales, ainsi que de pays membres.