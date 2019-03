La Centrafrique abrite la 24e Conférence des douanes d’Afrique centrale et de l’Ouest

La 24ème Conférence internationale des Directeurs généraux des Douanes d’Afrique de l’Ouest et du Centre, membres de l’Organisation Mondiale des Douanes (OMD), s’ouvre ce 13 mars dans la capitale centrafricaine, Bangui.

Placée sous le thème «Frontières smart pour des échanges fluides et le mouvement sans entrave des personnes et des marchandises», cette rencontre de 72 heures sera également l’occasion pour les patrons des douanes présents, d’échanger sur «le transit communautaire, la zone de libre-échange continentale, l’interconnexion, les sociétés d’inspection, la gestion des ressources humaines et surtout la modernisation de l’administration douanière», apprend-t-on des organisateurs.

Les directeurs généraux examineront également l’état de la mise en œuvre des recommandations de leur 23e Conférence tenue l’année dernière à Conakry en Guinée.

Cette 24ème conférence a été précédée, le 11 mars, par la tenue de la 22ème réunion des Experts de la Douane des pays d’Afrique de l’Ouest et du Cendre.

Les experts ont débattu des difficultés auxquelles sont confrontées les douanes de la région, et de proposer aux directeurs généraux, des stratégies palliatives.

L’Organisation mondiale des Douanes regroupe, pour la région de l’Afrique de l’Ouest et du Centre, 23 Pays. Tous les pays membres sont représentés à Bangui pour cette réunion, la première du genre à se tenir en Centrafrique.