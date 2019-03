La ville marocaine de Dakhla accueille ce jeudi le 5ème Forum Crans Montana

La Fondation Crans Montana tiendra à partir de ce jeudi jusqu’au 17 mars à Dakhla à l’extrême sud du Maroc, la 5ème édition de son Forum qui sera consacré cette année à l’Afrique et à la Coopération Sud-Sud.

Cette rencontre annuelle placée sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI, verra la participation à l’instar des précédentes sessions, de nombreux anciens et actuels Chefs d’État et de Gouvernement, des Ministres, des dirigeants d’Organisations Régionales et Internationales, des Parlementaires et de nombreuses entreprises d’Afrique et des quatre coins du monde.

Les organisateurs du 5ème Forum Crans Montana, proposent cette année, d’engager une réflexion approfondie sur les moyens de bâtir une Afrique puissante et moderne au service de sa Jeunesse.

Les débats porteront sur la sécurité énergétique, les variations climatiques et environnementales, l’économie numérique, la santé publique, l’agriculture durable et la promotion de l’entrepreneuriat des Jeunes et du leadership féminin.

Cette nouvelle édition sera également meublée par une formation aux outils du numérique, une caravane médicale spécialisée, une réunion des associations de la jeunesse africaine, des manifestations sportives et culturelles ainsi que de nombreuses autres activités programmées en marge du Forum au service des populations locales de la région de Dakhla-Oued-Eddahab.

La Fondation Crans Montana est une Organisation internationale non gouvernementale créée en 1986 en Suisse, avec pour mission de construire un monde meilleur «Towards a more Human World».

Elle travaille en étroite coopération avec l’ensemble des Gouvernements du Monde, des Organismes spécialisés et la plupart des Organisations Internationales et Régionales.

Déjà pour samedi prochain, la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM-patronat) et le ministère délégué aux Affaires Etrangères chargé de la Coopération africaine organisent, en marge du Forum à Dakhla, une rencontre sur le thème «Business in Africa : comment construire les nouvelles synergies intra-africaines ?».

Cette rencontre sera animée par des experts marocains et des représentants du secteur privé et des Gouvernements du Maroc, du Rwanda, du Kenya, de Djibouti, de Tanzanie et d’Éthiopie, précise la CGEM dans un communiqué.