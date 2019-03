La BM accorde un prêt de 700 M$ au Maroc pour la transformation numérique

La Banque mondiale a accordé mardi au Maroc, un prêt de 700 millions de dollars destiné à accélérer la transformation numérique dans le Royaume dans le cadre d’un nouveau partenariat visant la réalisation d’un plan dont le financement pourrait atteindre 5 milliards de dollars d’ici 2024.

Cet accord a été signé à Rabat par la Directrice des opérations de la BM pour le Maghreb, Marie Françoise Marie-Nelly et le ministre marocain de l’Économie et des Finances, Mohamed Benchaaboun.

Dans un communiqué, le ministère de l’Économie et des Finances précise que cette enveloppe est destinée au «renforcement de l’inclusion financière et à la transformation numérique au profit des individus, des entreprises et entrepreneurs ainsi qu’à l’accélération de l’adoption des technologies numériques afin d’en faire une source d’emplois, de croissance et de services de meilleure qualité».

Cet appui financier se veut conforme aux axes stratégiques fixés par le cadre de partenariat entre l’institution financière de Bretton Woods et le royaume couvrant la période 2019-2024.

Il prévoit des financements potentiels allant jusqu’à 5 milliards de dollars (4,4 milliards d’euros) auquel devrait contribuer la Banque internationale de reconstruction et de développement (Bird) et la Société financière internationale (IFC) filiale de la BM.

Ce contrat de partenariat pays vise à favoriser la création d’emplois dans le secteur privé, à renforcer le capital humain et à promouvoir un aménagement du territoire résiliant et profitant à tous, ajoute la même source.

L’ensemble des objectifs du cadre de ce partenariat passent par l’amélioration de l’environnement des affaires, la mise en œuvre de la réforme du système éducatif, la modernisation des filets de protection sociale et l’amélioration des performances du système de la santé.

Par ailleurs, la Banque mondiale veillera à une répartition équitable des infrastructures et des services à l’échelle du pays, de manière à réduire les disparités territoriales.