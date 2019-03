La région de Casablanca-Settat et Casablanca Finance City (CFC) ont signé, ce jeudi, une convention de partenariat relative à une prise de participation par la région de 20% dans le capital de la place financière, pour un montant de 100 millions de dirhams (MDH), plus de 9 millions d’euros.

La convention, signée par le président du Conseil de la région, Mustapha Bakkoury, et le Directeur général de Casablanca Finance City Authority, Said Ibrahimi, veut traduire la volonté commune de promouvoir la position de ce pôle boursier comme leader au plan africain et de raffermir le choix de faire de la métropole casablancaise une plate-forme des services financiers par excellence.

La convention de partenariat est d’une grande vitalité, en ce sens qu’elle va consolider les liens avec la région, qui devient, de ce fait, l’un des principaux investisseurs de CFC et un membre agissant de son conseil d’administration, a fait noter Said Ibrahimi.

L’importance de la CFC, lancée en 2010, réside dans les objectifs stratégiques ayant présidé à sa création, qui consistent essentiellement en la transformation du Grand Casablanca en un hub africain et en l’augmentation de son attractivité, a expliqué Mustapha Bakkoury.

Avec plus de 140 entreprises membres, CFC a constitué une forte communauté composée de sociétés financières, de sièges régionaux de multinationales, de prestataires de services et de holdings.